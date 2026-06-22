Nigar Mammadova: Muslimische Parlamentarierinnen spielen wichtige Rolle für Entwicklung und Frieden

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Abgeordnete Nigar Mammadova hat die bedeutende Rolle muslimischer Parlamentarierinnen bei der gesellschaftlichen Entwicklung und der Förderung des Friedens hervorgehoben.

Im Rahmen der 13. Konferenz der Muslimischen Parlamentarierinnen der Parlamentarischen Union der Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) erklärte Mammadova, die Veranstaltung sei ein Ausdruck gemeinsamer Werte, gegenseitigen Respekts und des Engagements für die interparlamentarische Zusammenarbeit.

Die Parlamentarische Union sei eine wichtige Plattform für die Stärkung der Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten, den Erfahrungsaustausch sowie die Förderung gemeinsamer Positionen zu Themen, die die islamische Welt betreffen.

Muslimische Parlamentarierinnen spielen eine zentrale Rolle in Gesetzgebungsprozessen, der sozialen Entwicklung und der Förderung nachhaltiger Entwicklung sowie des Friedens, so Mammadova. Besonders wichtig sei die stärkere Beteiligung von Frauen an der Konfliktlösung sowie der Schutz von Frauen und Kindern in Krisengebieten.