Niger an Aserbaidschans Energieerfahrung interessiert

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat den Vorsitzenden des Beratenden Rates für die Neugründung der Republik Niger, Mamoudou Harouna Djingarey, zu einem Gespräch empfangen.

Dabei wurden die Perspektiven der bilateralen und parlamentarischen Zusammenarbeit erörtert. Djingarey würdigte die Entwicklung Aserbaidschans und betonte das Interesse Nigers an einer Vertiefung der Beziehungen zu Baku.

Besonders hervor hob er den Wunsch seines Landes, von den Erfahrungen Aserbaidschans in verschiedenen Bereichen, insbesondere bei der effizienten Nutzung von Energieressourcen, zu profitieren.

Zudem tauschten die Gesprächspartner Meinungen über die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler parlamentarischer Organisationen aus.