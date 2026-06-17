Obstplantage in Chodschali besichtigt

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Die Teilnehmer der Sitzung des Koordinierungsstabs für die befreiten Gebiete Aserbaidschans haben im Bezirk Chodschali eine intensiv bewirtschaftete Obstplantage besichtigt.

Dabei informierten sich die Teilnehmer über die Tätigkeit des Unternehmens Agro-Lid GmbH in der Region.

Die Besichtigung fand im Anschluss an die Sitzung des Koordinierungsstabs unter Leitung von Samir Nuriyev, dem Leiter der Präsidialverwaltung sowie Leiter des Koordinierungsstabs, statt.