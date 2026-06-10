Öffentliche Diskussion über Gesetzesänderungen zum Schutz von Kindern im digitalen Raum

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Die Agentur für Medienentwicklung Aserbaidschans hat eine öffentliche Diskussion über einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz von Kindern vor schädlichen Informationen im Internet veranstaltet.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter staatlicher Behörden, Medienorganisationen und Experten teil. Nach Angaben der Agentur sollen die geplanten Änderungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes sowie mehrerer Informations- und Kinderschutzgesetze die Sicherheit von Kindern im digitalen Raum stärken und zur Regulierung des nationalen digitalen Ökosystems beitragen.

Die Teilnehmer betonten die wachsende Bedeutung von Informationssicherheit, Medienkompetenz und rechtlichen Regelungen angesichts der fortschreitenden Digitalisierung. Im Rahmen der Diskussion wurden zudem Vorschläge zur weiteren Verbesserung des Gesetzentwurfs erörtert.