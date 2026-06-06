Offizielle: Auto-Festival am Ufer des Kaspischen Meeres stößt auf großes Interesse

Baku, 6. Juni, AZERTAC

In Baku findet erneut ein Automobilfestival im Bereich des Nationalen Küstenparks statt, organisiert von der Aserbaidschanischen Automobilföderation und „Nazar Holdings“.

Der Exekutivvizepräsident der Aserbaidschanischen Wassersportföderation, Farhad Aliyev, erklärte, dass das Event auf großes Interesse stoße und auch für die Wassersport-Community attraktiv sei.

Hier sei erwähnt, dass auf dem Bakuer Boulevard Oldtimer, Supersportwagen und Sportwagen präsentiert werden. Zu sehen sind Fahrzeuge aus der Sammlung der Automobilföderation sowie von privaten Eigentümern.

Die Ausstellung dauert noch bis zum 7. Juni.