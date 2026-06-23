Parlamentssprecherin Gafarova trifft Vertreter des UAE-Parlaments

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat den Ersten Vizepräsidenten des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate, Tariq Humaid Al Tayer, zu einem Gespräch empfangen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die guten bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Bedeutung der Kontakte auf Ebene der Staats- und Parlamentsführung.

Beide Seiten betonten die enge Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Humanitäres und in internationalen Organisationen, darunter die UNO, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und die Bewegung der Blockfreien Staaten.

Zudem wurde die Rolle der Parlamente bei der Vertiefung der bilateralen Beziehungen hervorgehoben. Auch die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler parlamentarischer Plattformen sowie die laufende OIC-Parlamentskonferenz in Baku wurden thematisiert.