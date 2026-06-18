Präsident Aliyev: Internationale Veranstaltungen in Aserbaidschan spiegeln die Vielfalt unserer Aktivitäten wider

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Seit der Jahrestagung der IsDB-Gruppe im Jahr 2010 hat sich Aserbaidschan als erfolgreicher Gastgeber zahlreicher internationaler Veranstaltungen bewährt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagungen 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe (IsDB).

Zu den jüngsten Veranstaltungen zählte das Staatsoberhaupt die COP29, die 2024 in Aserbaidschan mit bemerkenswerten Ergebnissen stattgefunden habe. Zudem verwies er auf das Weltforum für Städte, eines der größten internationalen Treffen, das im vergangenen Monat erfolgreich im Land ausgerichtet worden sei.

„Dies zeigt einmal mehr, dass die Agenda unserer Aktivitäten vielfältig ist“, betonte Präsident Aliyev.