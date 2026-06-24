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POLITIK

Präsident der TRNZ-Parlamentsversammlung zu Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

Präsident der TRNZ-Parlamentsversammlung zu Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 24. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Parlamentsversammlung der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), Ziya Öztürkler, ist zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Im Rahmen seines Besuchs wird Öztürkler an der 20. Tagung der Konferenz der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) teilnehmen, die in Baku stattfindet.

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