Präsident des jordanischen Repräsentantenhauses zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Der Präsident des Repräsentantenhauses der Nationalversammlung des Haschemitischen Königreichs Jordanien, Mazen Turki Sa'oud El Qadi, ist am 20. Juni zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Wie die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung der Milli Madschlis (Nationalversammlung) AZERTAC mitteilte, wurde die jordanische Parlamentsdelegation am internationalen Heydar Aliyev Flughafen von dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten Musa Gasimli sowie den Botschaftern beider Länder, Schahin Abdullayev und Omar Barakat Al-Nahar, und weiteren offiziellen Vertretern empfangen.

Im Rahmen seines Aufenthalts wird Al-Qadi an der 20. Konferenzsitzung der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Baku teilnehmen und mehrere Gespräche mit aserbaidschanischen Amtsträgern führen.

Der Besuch endet am 26. Juni.