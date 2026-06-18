Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan entwickelt sich stabil und erfolgreich

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Eines der Dinge, die sich nicht verändert haben, ist die stabile und erfolgreiche Entwicklung Aserbaidschans“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagungen 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe (IsDB).

„Dies ist Ausdruck der von uns verfolgten Politik – einer Politik, die auf unseren nationalen Interessen basiert, auf guten Beziehungen zu allen Akteuren auf der internationalen Bühne und auf einem starken Bekenntnis zu unserer erfolgreichen Entwicklung“, betonte das Staatsoberhaupt.