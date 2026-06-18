Präsident Ilham Aliyev: Die Diversifizierung der Wirtschaft ist bereits Realität

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Die Diversifizierung der Wirtschaft ist bereits Realität, aber wir müssen diesen Weg auf jeden Fall weitergehen“, sagte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagung 2026 der Islamiischen Entwicklungsbankgruppe.

„Es ist uns gelungen, unsere Auslandsschulden zu reduzieren. Dieses Ziel hatte ich mir vor einigen Jahren gesetzt, und wir haben es erreicht – vielleicht sogar besser, als wir ursprünglich geplant hatten“, betonte das Staatsoberhaupt.