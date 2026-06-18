Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation der Arabischen Koordinierungsgruppe VIDEO

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev empfing am 18. Juni eine Delegation bestehend aus hochrangigen Vertretern der Mitgliedsinstitutionen der Arabischen Koordinierungsgruppe.

Wie AZERTAC berichtet, gehörten der Delegation der Vorsitzende der Islamischen Entwicklungsbankgruppe, Muhammad Sulaiman Al-Jasser, der Präsident des OPEC-Fonds für internationale Entwicklung Abdulhamid Al-Khalifa, der Präsident der Arabischen Bank für wirtschaftliche Entwicklung in Afrika Abdullah Khalil Al- Mubarak, der Generaldirektor und Vorsitzende des Verwaltungsrats des Arabischen Währungsfonds Fahad Al-Turki, der CEO des Saudi-Entwicklungsfonds Sultan Abdulrahman Al-Marshad, der Exekutivdirektor des Arabischer Golf-Entwicklungsfonds Hammam bin Nasser bin Juraied, der operative Direktor des Kuwait-Fonds für arabische Wirtschaftsentwicklung Tamer Al-Failakawi, der Finanzminister des Königreichs Saudi-Arabien Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, der Finanzminister des Staates Kuwait Yaqoub Al-Rifai, der Finanzminister des Staates Katar Ali Ahmed Al-Kuwari sowie der stellvertretende Minister für internationale Finanzbeziehungen des Finanzministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate Ali Abdullah Sharafi an.

Das Staatsoberhaupt betonte bei dem Treffen die Bedeutung der Teilnahme der Leiter der Mitgliedsinstitutionen der Arabischen Koordinierungsgruppe an den Jahresversammlung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe.

Präsident Ilham Aliyev hob hervor, dass zwischen Aserbaidschan und den Mitgliedsinstitutionen der Arabischen Koordinierungsgruppe eine enge Zusammenarbeit besteht und dass sich zahlreiche Projekte derzeit in der Umsetzungsphase befinden. Der Staatschef sprach zudem über die Bedeutung der zu unterzeichnenden Dokumente.

Der Vorsitzende der Islamischen Entwicklungsbankgruppe, Muhammad Sulaiman Al Jasser, äußerte sich zufrieden über den Aufenthalt im Land und bedankte sich im Namen der Delegation beim Präsidenten für den Empfang.

Der Gast würdigte die Unterstützung des Staatsoberhaupts für die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen seiner Institution und Aserbaidschan.

Während des Gesprächs wurde betont, dass es gute Möglichkeiten zur Erweiterung der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Mitgliedsinstitutionen der Arabischen Koordinierungsgruppe gibt. Zudem wurde die Bedeutung des günstigen Investitionsklimas im Land für die Umsetzung gemeinsamer Projekte hervorgehoben.

Nach dem Treffen wurden im Beisein des Präsidenten Aserbaidschans ein Kreditabkommen für das Projekt „Bau einer neuen Abwasseraufbereitungsanlage in der Stadt Sumgayit“ sowie ein „Memorandum of Understanding über die Erweiterung der Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts zur Wasser- und Abwasserversorgung von 33 Siedlungen auf der Halbinsel Abscheron zwischen dem Wirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan, der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen Aserbaidschans und Mitgliedern der Arabischen Koordinierungsgruppe“ unterzeichnet.

Anschließend überreichte das Staatsoberhaupt dem Vorsitzenden der Islamischen Entwicklungsbankgruppe, Muhammad Sulaiman Al-Jasser, den Orden „Freundschaft“.

Muhammad Sulaiman Al-Jasser bedankte sich beim Staatsoberhaupt für die hohe Wertschätzung seiner Tätigkeit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Muhammad Sulaiman Al-Jasser nach einem Erlass des Präsidenten Ilham Aliyev für seinen Beitrag zur Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Islamischen Entwicklungsbank mit diesem Orden ausgezeichnet wurde.