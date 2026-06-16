Präsident Ilham Aliyev führt Telefongespräch mit dem niederländischen Premierminister

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 16. Juni ein Telefongespräch mit dem Premierminister der Niederlande, Rob Jetten, geführt.

Wie auf dem offiziellen X-Konto des aserbaidschanischen Präsidenten mitgeteilt wurde, vereinbarten beide Seiten, den politischen Dialog und die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Zudem tauschten sie sich über aktuelle regionale Entwicklungen aus. Präsident Aliyev begrüßte dabei die Unterstützung der Niederlande für einen dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region.