Präsident Ilham Aliyev gratuliert Nationalmannschaft zum EM-Titel im Minifußball

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat der aserbaidschanischen Minifußball-Nationalmannschaft zum Gewinn der Europameisterschaft gratuliert.

In einer Botschaft in den sozialen Medien würdigte Präsident Ilham Aliyev den Gewinn des Europameistertitels als herausragenden Erfolg für den aserbaidschanischen Sport. Besonders hob Präsident Aliyev hervor, dass die Mannschaft nach dem EM-Triumph 2022 und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2025 erneut ihre Stärke auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt habe.

„Ich gratuliere unserer Mannschaft herzlich zu diesem großartigen Erfolg und wünsche ihr auch künftig weitere Siege und Erfolge“, heißt es in der Botschaft.