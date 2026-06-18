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POLITIK

Präsident von Aserbaidschan: Wir investieren kräftig in Infrastruktur

Präsident von Aserbaidschan: Wir investieren kräftig in Infrastruktur

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Während wir erhebliche Investitionen in die Infrastruktur tätigen, konzentrieren wir uns nicht nur auf die Infrastruktur innerhalb des Landes, sondern auch auf Infrastrukturprojekte mit internationaler Bedeutung“, sagte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagung 2026 der Islamiischen Entwicklungsbankgruppe.

Das Staatsoberhaupt betonte Aserbaidschans Bemühungen, das geografisch gesehen ein Binnenland ohne direkten Zugang zu den Weltmeeren ist, zu einem internationalen Verkehrsknotenpunkt zu entwickeln.

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