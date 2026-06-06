Präsident von Turkmenistan bekräftigt enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Der Präsident von Serdar Berdimuhamedow hat am 5. Juni den aserbaidschanischen Kulturminister Adil Karimli zu einem Gespräch empfangen.

Der Präsident übermittelte dabei Präsident Ilham Aliyev seine Grüße und bekräftigte die Bedeutung der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die dynamisch entwickelten Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan, insbesondere im kulturell-humanitären Bereich sowie der Austausch im Rahmen der Kulturtage beider Staaten.

Präsident Serdar Berdimuhamedow äußerte die Überzeugung, dass das gemeinsame historisch-kulturelle Erbe eine solide Grundlage für die weitere Vertiefung des zwischenstaatlichen Dialogs bildet, und betonte zugleich, dass Turkmenistan der Entwicklung der Zusammenarbeit mit dem brüderlichen Aserbaidschan weiterhin verpflichtet bleibt.