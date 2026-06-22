Premierminister Ali Asadov trifft Präsidenten des jordanischen Repräsentantenhauses

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Der Premierminister von Aserbaidschan, Ali Asadov, empfing am 22. Juni eine Delegation unter Leitung von Präsidenten des Repräsentantenhauses des Haschemitischen Königreichs Jordanien, Mazen Turki Sa'oud El Qadi.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministerkabinetts sprachen bei dem Treffen die Bedeutung der 20. Tagung der Konferenz der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit an, die in Baku stattfindet.

Die Seiten betonten, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Jordanien auf der Grundlage von Freundschaft, gegenseitigem Respekt und einer konstruktiven Zusammenarbeit erfolgreich entwickeln.

Zudem unterstrich man die Bedeutung der erfolgreichen Kooperation und der gegenseitigen Unterstützung beider Länder im Rahmen internationaler Organisationen.

Darüber hinaus erörterten die Seiten auch Perspektiven für eine weitere Zusammenarbeit in mehreren Bereichen von beiderseitigem Interesse.