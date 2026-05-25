Qarabağ FK verpflichtet gambischen Stürmer

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fußballklub Qarabağ FK hat die Verpflichtung des gambischen Mittelstürmers Zakaria Sawo vom schwedischen Verein Djurgårdens IF mit einem Dreijahresvertrag bestätigt.

Der 26-jährige Stürmer wird beim Klub mit der Rückennummer 11 spielen.

Zuvor hatte Qarabağ FK auch den französischen Flügelspieler Jaly Mouaddib verpflichtet.