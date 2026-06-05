Real-Präsident Pérez plant wohl Mega-Angebot für Olise

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Im Fall seiner Wiederwahl will Real-Präsident Florentino Pérez offenbar Michael Olise vom FC Bayern nach Madrid locken.

Pérez befindet sich bei Real Madrid mitten im Wahlkampf-Modus. Der Amtsinhaber tritt am Sonntag gegen Herausforderer Enrique Riquelme an. Beide Seiten geizen aktuell nicht mit Transfer-Versprechen.

"Ich werde am Dienstag ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen Topspieler eines Champions-League-Teams abgeben", tönte Pérez unlängst beim spanischen TV-Sender "Cuatro". Einen konkreten Namen nannte der 79-Jährige nicht.

Der Wunschspieler würde nicht in der Premier League auflaufen, verriet Pérez. Spannend aus Sicht des FC Bayern: Der spanische Geschäftsmann schloss Harry Kane und Michael Olise ebenfalls aus.

Doch die englische Zeitung "The Telegraph" behauptet nun: Olise ist sehr wohl Pérez' Auserwählter. Demnach würde der Real-Präsident im Fall seiner Wiederwahl 150 Millionen Euro für den 24-Jährigen bieten.

Olise-Abschied vom FC Bayern unwahrscheinlich - Olise besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2029. Die Münchner Verantwortlichen untermauerten in den letzten Wochen immer wieder ihren Standpunkt in der Personalie: Olise ist unverkäuflich, so der Tenor.

"Michael hat sich super entwickelt, weil er bei uns die Chance bekam, sich in einer internationalen Top-Mannschaft zu zeigen", meinte Vereinspräsident Herbert Hainer gegenüber "Sport Bild".

Und weiter: "Wir haben einen Sturm, der sich in der Welt sehen lassen kann. Es gibt nicht viele Vereine, die so eine starke Offensive haben. Das kommt Michael zugute. Zudem hat er bei uns jedes Jahr die Chance auf alle Titel. Ich sehe keinen Grund, warum er sich anderweitig umschauen sollte."

Als Madrids designierter Trainer José Mourinho Ende Mai beim DFB-Pokalfinale weilte, stichelte Uli Hoeneß im Gespräch mit "Sky": "Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht." (sportde)