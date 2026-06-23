Region Mil-Mughan: Treffen zur Agrarentwicklung in Saatlı abgehalten

Saatlı, 23. Juni, AZERTAC

Im aserbaidschanischen Bezirk Saatlı ist ein regionales Treffen zur Umsetzung des „Staatsprogramms zur Entwicklung der landwirtschaftlichen, fischereiwirtschaftlichen und aquakulturellen Produktion und Verarbeitung für 2026–2030“ in der Wirtschaftsregion Mil-Mughan abgehalten worden.

Im Mittelpunkt standen die koordinierte Umsetzung des Programms sowie die Modernisierung und Effizienzsteigerung der Landwirtschaft in der Region.

Vertreter der Präsidialverwaltung und des Landwirtschaftsministeriums betonten die Bedeutung des Programms als strategische Grundlage für Produktivitätssteigerung, Ressourcennutzung und den Ausbau von Verarbeitung und Export.

Zudem wurde die Einführung moderner Technologien und digitaler Systeme im Agrarsektor hervorgehoben. Vertreter lokaler Behörden sowie Landwirte aus mehreren Bezirken nahmen an der Veranstaltung teil und diskutierten die aktuelle Lage und Entwicklungsperspektiven.