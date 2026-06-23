Region Scheki-Zagatala: Treffen zur Agrarentwicklung abgehalten

Gakh, 23. Juni, AZERTAC

Im aserbaidschanischen Bezirk Gakh ist ein regionales Treffen zur Umsetzung des „Staatsprogramms zur Entwicklung der landwirtschaftlichen, fischereiwirtschaftlichen und aquakulturellen Produktion und Verarbeitung für 2026–2030“ abgehalten worden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die koordinierte Umsetzung des Programms in der Region Scheki-Zagatala sowie die Ausrichtung der Agrarpolitik auf neue wirtschaftliche und technologische Herausforderungen.

Teilgenommen haben Vertreter staatlicher Behörden sowie Landwirte und Unternehmer aus den Bezirken Gakh, Gabala, Oghuz, Scheki und Zagatala.

Vertreter der Präsidialverwaltung, des Landwirtschaftsministeriums und der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen betonten dabei die Bedeutung innovativer Ansätze, effizienter Ressourcennutzung sowie des Ausbaus der Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft.