Regionale Fragen im Telefongespräch zwischen aserbaidschanischem und pakistanischem Außenminister erörtert

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat am Donnerstag ein Telefongespräch mit dem stellvertretenden Premierminister und Außenminister Pakistans, Mohammad Ishaq Dar, geführt.

Nach Angaben des Außenministeriums tauschten sich die Seiten über die im Rahmen eines Memorandum of Understanding zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran erzielte Einigung aus.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat würdigte dabei die wichtige Vermittlerrolle Pakistans im Verhandlungsprozess. Er hob insbesondere die persönlichen Beiträge des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif, des stellvertretenden Premierministers und Außenministers Mohammad Ishaq Dar sowie des Generalstabschefs Feldmarschall Asim Munir hervor und betonte, dass deren Einsatz wesentlich zum erfolgreichen Abschluss der Gespräche beigetragen habe. Auch die Beiträge weiterer regionaler Partner, die den Prozess unterstützt hätten, wurden begrüßt.

Die Minister wiesen darauf hin, dass die Einigung dazu beitragen werde, die Spannungen in der Region abzubauen, das gegenseitige Vertrauen zu stärken und diplomatische Lösungen zu fördern.

Minister Bayramov äußerte die Hoffnung, dass die Verhandlungen in der nächsten Phase mit dem Ziel eines umfassenden Abkommens wesentlich zur Gewährleistung von dauerhaftem Frieden, Sicherheit und Stabilität beitragen würden.

Zudem tauschten die Seiten Meinungen zu bilateralen und regionalen Fragen von gemeinsamem Interesse aus.