Regionale Konferenz für Wirtschaftsregionen Garabagh und Ost-Sangesur findet in Zangilan statt

Zangilan, 12. Juni, AZERTAC

In Zangilan findet eine regionale Sitzung zur Erörterung des Staatlichen Programms für die Entwicklung der Produktion und Verarbeitung von Agrar-, Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen in Aserbaidschan für den Zeitraum 2026–2030 statt.

An der Veranstaltung nehmen Vertreter zuständiger staatlicher Behörden sowie Landwirte und Unternehmer aus den Bezirken Zangilan, Jabrayil/Dschäbrayil, Gubadli, Aghdam, Füsuli, Chodschali, Chodschawänd, Schuscha, Kelbadschar und Latschin teil.

Ziel der Sitzung ist die Umsetzung der Vorgaben aus der vom Präsidenten Ilham Aliyev geleiteten Beratung zu Agrarfragen vom 25. Mai sowie die koordinierte und effiziente Durchführung der im Staatlichen Programm vorgesehenen Maßnahmen in den Regionen Garabagh und Ost-Sangesur.