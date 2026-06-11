Baku, 11. Juni, AZERTAC

Das an der Fatali Khan Khoyski-Straße, 98A, in der Stadt Baku gelegene Stadion ist eine der größten und historisch bedeutendsten Sportarenen unseres Landes. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1951 spielt dieser Ort eine große Rolle in der Entwicklung des Sports in Aserbaidschan, insbesondere des Fußballs.

Das Stadion trug bis 1993 unterschiedliche Namen, erhielt jedoch im selben Jahr nach dem Tod des weltberühmten aserbaidschanischen Schiedsrichters Tofig Bahramov seinen heutigen Namen. Interessant ist, dass es die einzige Fußballarena der Welt ist, die zu Ehren eines Schiedsrichters benannt wurde.

Dieses Stadion hat über Jahrzehnte hinweg als „Herz“ des aserbaidschanischen Fußballs fungiert. Die hier erlebten Emotionen und errungenen historischen Siege haben es nicht nur zu einer Sportstätte, sondern auch zu einem kulturellen Zentrum gemacht.

Der insgesamt 10,5 Hektar große riesige Sportkomplex dient heute sowohl Profisportlern als auch Stadtbewohnern und Besuchern. Innerhalb des Komplexes befinden sich eine universelle Halle mit 200 Zuschauerplätzen, ein Fitnessraum, ein Konferenzraum, das Fußballstadion mit einem Fassungsvermögen von 31.200 Zuschauern sowie ein Minifußballfeld.

Auch wenn im Laufe der Jahre neue und modernere Arenen gebaut wurden, wird der historische und emotionale Wert dieses Stadions stets bestehen bleiben. Es ist ein Symbol sowohl der Ehrung unserer Vergangenheit als auch des Glaubens an große zukünftige Siege.