Schwedischer Botschafter über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien informiert

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Außenminister Jeyhun Bayramov hat am 18. Juni den Botschafter des Königreichs Schweden in Aserbaidschan, Tobias Lorentzson, anlässlich des Abschlusses seiner diplomatischen Mission in unserem Land empfangen.

Wie der Pressedienst des Außenministeriums AZERTAC mitteilte, wurden bei dem Treffen Fragen des politischen Dialogs sowie der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Schweden in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Humanitäres und Bildung erörtert. Die Seiten betonten die Bedeutung der Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen sowie der Fortsetzung gegenseitiger Besuche und Kontakte.

Minister Bayramov zeigte sich zufrieden über die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und dankte dem Botschafter für seine Bemühungen in diesem Zusammenhang. Er würdigte die Beiträge von Tobias Lorentzson zur Förderung der aserbaidschanisch-schwedischen Beziehungen während seiner Amtszeit und wünschte ihm für seine weitere Tätigkeit viel Erfolg.

Bei dem Treffen fand zudem ein Meinungsaustausch über die regionale Lage, den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien, die Wiederaufbau- und Rekonstruktionsarbeiten in der Region nach dem Konflikt sowie über weitere Fragen von beiderseitigem Interesse statt.

Der Botschafter bedankte sich für die Unterstützung, die ihm während seiner Tätigkeit in Aserbaidschan zuteilgeworden war.