Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Serbiens Präsident empfängt aserbaidschanischen Verteidigungsminister

Belgrad, 10. Juni, AZERTAC

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat den aserbaidschanischen Verteidigungsminister Zakir Hasanov zu einem Treffen in Belgrad empfangen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Perspektiven für den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit sowie der Kooperation im Bereich der Verteidigungsindustrie zwischen Aserbaidschan und Serbien. Auch der aserbaidschanische Botschafter in Serbien nahm an dem Treffen teil.

Im Anschluss an das Treffen besuchte der Verteidigungsminister das Gedenkkomplex „Slobodište“ in Kruševac.

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