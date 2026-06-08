Serbischer Sportminister zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Der serbische Sportminister Zoran Gajić ist zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Der aserbaidschanische Minister für Jugend und Sport, Farid Gayibov, traf sich mit seinem serbischen Amtskollegen.

Bei dem Gespräch wurden der aktuelle Stand sowie die Perspektiven der Zusammenarbeit im Sportbereich zwischen Aserbaidschan und Serbien erörtert. Zudem tauschten sich die Seiten über die Umsetzung gemeinsamer Projekte und die Stärkung der Zusammenarbeit auf internationalen Plattformen aus.