Serdar Berdimuhamedow ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Der Präsident von Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, hat im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Aserbaidschan am 22. Juni die Ehrenallee in Baku besucht und dort das Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes, Architekten und Gründer des modernen unabhängigen Staates Aserbaidschan Heydar Aliyev mit Respekt geehrt. Er legte einen Kranz an seinem Grab nieder.

Wie AZERTAC berichtet, wurde auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin Zarifa Aliyeva gedacht. Auf ihrem Grab wurden frische Blumen niedergelegt.