Serie A: Eintracht-Abgang? Krösche trifft finale Entscheidung

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Sportvorstand Markus Krösche hat laut übereinstimmenden Berichten die finale Entscheidung über seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt getroffen.

Demnach hat der 45-Jährige eine Offerte des kriselnden Serie-A-Schwergewichts AC Milan abgelehnt und sich für einen Verbleib bei den Hessen entschieden. Die SGE-Führung soll darüber bereits informiert sein.

Milan hatte Krösche dem Vernehmen nach einen gut dotierten Vertrag angeboten. Ihm winkte dort die Stelle als Head of Football, er wäre also hauptverantwortlich für den gesamten sportlichen Bereich gewesen.

Der "kicker" schreibt unter Berufung auf Vereinskreise, Krösche hätte bei Milan in vier Jahren satte 40 Millionen Euro verdienen können.

Auch Sportdirektor Timmo Hardung, der im Falle einer Zusage wohl mit Krösche nach Mailand gewechselt wäre, bleibt bei der Eintracht.

Die Krösche-Gerüchte hatten rund um den Bundesligisten in den vergangenen Tagen für reichlich Wirbel gesorgt, zumal ein Dementi des Ex-Profis ausblieb.

Dafür äußerte sich Frankfurts Vereinspräsident Mathias Beck am Montag in deutlichen Worten zu der Personalie.

"Von Seiten des AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist", stellte der 55-Jährige gegenüber "Bild" klar. "Und wir als Hauptausschuss von Eintracht Frankfurt haben nach Rücksprache mit Markus Krösche auch keinen Hinweis darauf, dass er Eintracht vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2028 verlassen möchte."

Eintracht Frankfurt: Ausstiegsklausel im Krösche-Vertrag? - Krösches SGE-Kontrakt soll zwar eine Ausstiegsklausel enthalten. Diese ist dem Vernehmen nach in diesem Sommer aber nicht mehr gültig. Milan hätte also im Falle einer Verpflichtung eine Ablösesumme an die Frankfurter zahlen müssen.

In Italien war zuletzt schon von einer Einigung zwischen Krösche und Milan die Rede gewesen.

Transfer-Experte Matteo Moretto aus dem Team von Fabrizio Romano berichtete, es gebe eine mündliche Übereinkunft, der Wechsel stehe bereits kurz vor dem Abschluss.

Diese und weitere Meldungen erweisen sich nun ganz offensichtlich als falsch. (sportde)