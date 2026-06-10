Serie A: Glasner übernimmt wohl europäischen Topklub

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Die Liaison zwischen Oliver Glasner und Crystal Palace war zwar sportlich von Erfolg gekrönt, blieb aber dennoch nicht von Dauer. Nach seinem Ende bei den Londonern könnte der frühere Coach der Frankfurter Eintracht nun bei einem europäischen Topklub unterkommen.

Einem Medienbericht zufolge steht der Österreicher vor einer Unterschrift bei der AC Mailand. Wie die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" schreibt, sollen sich die Mailänder mit Glasner auf einen Zweijahresvertrag geeinigt haben. Der Vertrag könne zudem per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden, heißt es.

Der traditionsreiche Klub aus der Serie A hatte sich zuletzt von Massimiliano Allegri getrennt. Dieser hatte in einem spektakulären Saison-Finish durch eine Heimniederlage am letzten Spieltag die Champions-League-Ränge verpasst. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

Die Rossoneri laufen ohnehin seit Jahren der Musik hinterher: Der letzte Meistertitel ist bereits vier Jahre her. Zu lange für die Ansprüche bei der AC Milan.

Erfolgreiche Saison mit Crystal Palace - Nun soll ganz offenbar Oliver Glasner die Kohlen aus dem Feuer holen. Glasner hatte zuletzt mit Crystal Palace die Conference League gewonnen und das Team damit zum ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte geführt.

Seinen Abschied jedoch hatte er bereits im Januar verkündet, weil ihm die Rückendeckung aus der Vereinsführung fehlte, die sich über seine Wünsche in Sachen Transfers hinwegsetzte.

Der Sieg in der Conference League ist nicht der einzige positive Arbeitsnachweis für Glasner, der mit Crystal Palace 2025 den FA-Cup gewann. Zudem führte er 2022 Eintracht Frankfurt zum Sieg der Europa League sowie den VfL Wolfsburg 2021 in die Champions League.

Unterstützung könnte Glasner bei Milan ausgerechnet von Ralf Rangnick bekommen. Dem Bericht der "Gazzetta dello Sport" zufolge soll offen sein, ob der österreichische Nationaltrainer nach der Weltmeisterschaft eine Funktion bei den Rossoneri übernimmt. (sportde)