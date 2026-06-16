SOCAR-Präsident trifft Präsidenten und CEO von IPA

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Der Präsident des staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzerns SOCAR, Rovschan Najaf, hat sich am 16. Juni mit Nekkhil Mishra, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Independent Project Analysis (IPA), getroffen.

Die Seiten erörterten Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Verbesserung von Projektmanagementsystemen, der Steigerung der Effizienz von Investitionsprojekten und Kapitalausgaben sowie bei der Anwendung internationaler Best Practices für die Bewertung und Umsetzung von Projekten. Darüber hinaus tauschten sie sich über weitere Themen von gemeinsamem Interesse aus.