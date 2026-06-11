Spuren der Vergangenheit: Reise ins „kleine Deutschland“ von Schämkir VIDEO

Schämkir, 11. Juni, AZERTAC

Die Stadt Shamkir/Schämkir, eine der alten und schönen Städte der westlichen Region Aserbaidschans, ist heute dank ihres reichen historischen Erbes, ihres modernen Stadtbildes und ihrer einzigartigen architektonischen Beispiele ein Ort von großem Interesse für in- und ausländische Touristen. Eine der auffälligsten Adressen für Besucher sind die berühmten deutschen Straßen.

Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts erweiterten sich die Grenzen des Russischen Reiches infolge von Eroberungskriegen. In den neu eroberten Gebieten entstand der Bedarf an Arbeitskräften, um die Landwirtschaft zu entwickeln und Weinbau, Weinherstellung und Viehzucht zu stärken. Aus diesem Grund wurde beschlossen, deutsche Familien in den Kaukasus, darunter auch nach Aserbaidschan, umzusiedeln.

Im Jahr 1819 gründeten einige von ihnen die Kolonie Helenendorf im heutigen Gebiet Goygol/Göjgöl, während andere in den Gebieten von Schämkir die Siedlung Annenfeld errichteten. Seit dieser Zeit begannen sich in Schämkir deutsche Architektur, Wohnkultur und landwirtschaftliche Traditionen zu entwickeln.

Heute sind die Straßen Nizami, Samad Vurgun, Israfil Mammadov, Hazi Aslanov und Sabir Zeugen dieser Epoche. Diese Gebiete, die einst nur als Erste, Zweite und Dritte Straße bekannt waren, gehören heute zu den interessantesten und meistbesuchten Orten in Schämkir.

Die Häuser hier zeichnen sich durch einen besonderen architektonischen Stil aus: breite zur Hauptstraße hin ausgerichtete Veranden, Holzbalkone, großzügig angelegte Straßen, ein von den Bergen kommendes Wassersystem, eine geplante Hofstruktur sowie alte Platanen, die entlang der Straßen gepflanzt sind, schaffen hier eine völlig besondere Atmosphäre.

In den vier zentralen Straßen der Stadt Schämkir sind insgesamt 158 deutsche Häuser registriert. Der Erhalt der Häuser und ihres historischen Erscheinungsbildes steht unter staatlicher Aufsicht. Durch durchgeführte Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten werden diese architektonischen Denkmäler sowohl geschützt als auch an künftige Generationen weitergegeben.

Eines der bemerkenswerten architektonischen Denkmäler der Stadt ist die lutherische Kirche (Kirche) in der Hazi-Aslanov-Straße. Das 1909 errichtete Gebäude wurde nach vielen Jahren restauriert, seine Umgebung wurde erneuert. Darüber hinaus wurde ein Park angelegt.