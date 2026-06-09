Staatliche Universität Baku und ägyptische Universitäten bauen Zusammenarbeit aus

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Der Rektor der Staatlichen Universität Baku, Eltschin Babayev, traf sich mit Houssam-Eldine Reda, dem Botschafter Ägyptens in Aserbaidschan.

Rektor Babayev lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen Aserbaidschan und den arabischen Staaten.

Seinen Angaben zufolge hat die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den arabischen Ländern in den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Kultur wesentlich zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen beigetragen.

Eltschin Babayev informierte über den Arabischunterricht an der Fakultät für Orientalistik der Universität sowie über die in diesem Bereich erzielten Fortschritte.

Der Rektor betonte, dass die Universität auch für eine Zusammenarbeit in weiteren Bereichen offen sei. Besonders wichtig seien die Unterzeichnung von Absichtserklärungen und Kooperationsabkommen, die Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte sowie die Entwicklung von Doppelabschlussprogrammen mit Hochschulen arabischer Länder, darunter auch Ägypten.

Houssam-Eldine Reda hob hervor, dass die beiden befreundeten Länder und Völker durch alte kulturelle und historische Wurzeln miteinander verbunden seien.

Der ägyptische Botschafter unterstrich die wichtige Rolle der Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Bildung für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und erklärte, dass er die Stärkung der akademischen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen der Staatlichen Universität Baku und den ägyptischen Universitäten unterstützen werde.

Während des Treffens erörterten die Gesprächspartner die Perspektiven einer künftigen Zusammenarbeit zwischen der Staatlichen Universität Baku und ägyptischen Hochschulen.