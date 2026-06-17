Teilnehmer der Sitzung des Koordinierungsstabs besichtigen Obstbauprojekte in Chodschali

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Die Teilnehmer einer Sitzung des Koordinierungsstabs für die befreiten Gebiete Aserbaidschans haben im Bezirk Chodschali intensiv bewirtschaftete Obstbauanlagen besichtigt.

Dabei wurden sie über die Projekte der Unternehmen Fruit Valley GmbH und Yard Agro GmbH informiert.

Nach Angaben der Projektverantwortlichen sollen die dort erzeugten Agrarprodukte sowohl auf dem heimischen Markt als auch im Ausland vermarktet werden.