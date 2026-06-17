Teilnehmer der Sitzung des Koordinierungsstabs machen sich mit Aghdara-Masterplan vertraut

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Im Anschluss an eine weitere Sitzung des Koordinierungsstabs für die zentralisierte Bearbeitung von Fragen in den befreiten Gebieten Aserbaidschans in der Stadt Aghdara haben sich die Teilnehmer mit dem Masterplan für Aghdara vertraut gemacht.

Bei der Sitzung unter dem Vorsitz des Leiters der Präsidialverwaltung der Republik Aserbaidschan und Chefs des Koordinierungsstabs, Samir Nuriyev wurden die Entwicklungsperspektiven der Stadt sowie die im Masterplan vorgesehenen Projekte vorgestellt.