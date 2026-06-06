Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

Tennis: Alexander Zverev erreicht Finale der French Open

Tennis: Alexander Zverev erreicht Finale der French Open

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Tennisprofi Alexander Zverev hat das Finale der French Open erreicht.

Der 29-Jährige gewann im Halbfinale in Paris gegen den Tschechen Jakub Mensik in vier Sätzen. Im Endspiel trifft Zverev am Sonntag auf den Italiener Flavio Cobolli.

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