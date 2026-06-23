Tourismus- und Kulturpotenzial Aserbaidschans auf internationaler Messe in Algerien präsentiert

Baku, 23. Juni, AZERTAC

In der algerischen Hauptstadt Algier ist die Internationale Messe Algerien (AIF) eröffnet worden.

An der Eröffnungszeremonie nahmen der Präsident Algeriens, Abdelmadjid Tebboune, Regierungsvertreter, Mitglieder des diplomatischen Korps sowie zahlreiche Wirtschaftsvertreter teil.

Die Botschaft der Republik Aserbaidschan in Algerien ist auf der Messe mit einem eigenen Ausstellungsstand vertreten. Dort werden Werbevideos präsentiert, die die reiche Geschichte, das kulturelle Erbe, das touristische Potenzial sowie die dynamische Entwicklung Aserbaidschans vorstellen.

Darüber hinaus wurden den Messebesuchern verschiedene Informations- und Werbematerialien über die Geschichte, Kultur, Tourismusmöglichkeiten und wirtschaftlichen Erfolge Aserbaidschans sowie über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Algerien zur Verfügung gestellt.