Transkaspisches Forum in Washington: Mittlerer Korridor gewinnt strategische Bedeutung

Washington, 11. Juni, AZERTAC

In Washington hat das jährliche Transkaspische Forum Vertreter aus Aserbaidschan, den USA, Kasachstan, der Türkei und weiteren Ländern zusammengebracht. Im Mittelpunkt stand die wachsende geopolitische und wirtschaftliche Bedeutung des sogenannten Mittleren Korridors zwischen Asien und Europa.

Die Teilnehmer betonten, dass sich die Verkehrsroute zunehmend zu einem strategischen geoökonomischen System entwickelt. Hikmat Hajiyev, Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten hob hervor, dass der Korridor angesichts globaler Konflikte weiter an Bedeutung gewinnt.

Diskutiert wurden zudem Themen wie Energieversorgung, kritische Rohstoffe, digitale Souveränität sowie Investitionen entlang der gesamten Transportachse.

Malahat Najafova