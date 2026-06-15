Türkisches Verteidigungsministerium: Ankara und Baku werden auch künftig Schulter an Schulter stehen

Ankara, 15. Juni, AZERTAC

Das türkische Verteidigungsministerium hat anlässlich des Nationalen Rettungstages Aserbaidschans die enge Verbundenheit zwischen beiden Ländern bekräftigt.

In einer Erklärung betonte das Ministerium, die Türkei und Aserbaidschan würden auch künftig unter allen Umständen Schulter an Schulter stehen. Zugleich unterstrich es seine Entschlossenheit, die Beziehungen im Geiste des Prinzips „Eine Nation, zwei Staaten“ weiter zu stärken.

Das Ministerium übermittelte zudem dem befreundeten und brüderlichen aserbaidschanischen Volk seine Grüße und besten Wünsche.