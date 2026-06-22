Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow zu Staatsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Der Präsident Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, ist am 22. Juni zu einem Staatsbesuch in die Aserbaidschan eingetroffen.

Wie AZERTAC berichtet, wurde am Heydar Aliyev Flughafen, wo die Staatsflaggen beider Länder wehten, zu Ehren des hohen Gastes eine Ehrenformation aufgestellt.

Präsident Serdar Berdimuhamedow wurde am Flughafen vom Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten Aserbaidschans, Yagub Eyyubov, vom stellvertretenden Außenminister Samir Sharifov sowie von weiteren offiziellen Vertretern empfangen.