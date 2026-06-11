U17- und U19-Frauen-Nationalteams kennen EM-Qualifikationsgegner

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Die U17- und U19-Frauen-Nationalmannschaften Aserbaidschans haben ihre Gegner für die erste Qualifikationsrunde der Europameisterschaft 2026/2027 erhalten.

Die U17 trifft in Gruppe B1 auf Irland, Kosovo und Albanien. Die U19 spielt in Gruppe B3 gegen Serbien, Nordmazedonien und Montenegro.

Die Spiele sollen im Herbst dieses Jahres ausgetragen werden. Ort und genaue Termine werden noch bekanntgegeben.