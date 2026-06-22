Undav pulverisiert All-Time-WM-Rekord

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Seit dem Doppelpack von Deniz Undav gegen die Elfenbeinküste überbieten sich die Experten in Superlativen zum Super-Joker der deutschen Nationalmannschaft – und das völlig zurecht, denn der Stürmer vom VfB Stuttgart hat etwas geschafft, was zuvor noch keinem Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft geglückt ist.

Nach zwei Spielen steht der 29-Jährige bei fünf Torbeteiligungen, er erzielte drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Für diese fünf Scorerpunkte stand Undav gerade einmal 56 Minuten auf dem Platz. Noch nie benötigte ein Spieler so wenige Spielminuten für seine ersten fünf Torbeteiligungen (dieser Rekord gilt allerdings nur für die Titelkämpfe seit 1966, für die WMs zuvor gibt es keine Daten für Assists).

Undav löst den Polen Grzegorz Lato ab, der 1974 in Deutschland 124 Minuten, also mehr als doppelt so lange, bis zu seiner fünften Torbeteiligung auf dem Platz stand.

Zum Auftakt der Polen in der Gruppenphase hatte die polnische Mittelfeld-Legende damals beim 3:2 gegen Argentinien zwei Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet. Im zweiten Spiel gegen Haiti (7:0) kamen in den ersten 34 Minuten je ein weiteres Tor und ein Assist dazu.

Das Treppchen vervollständigt Harry Kane, der 2018 in seinen ersten beiden WM-Spielen seiner Karriere 5 Tore erzielte und 152 Minuten bis zu seiner fünften Torbeteiligung benötigte.

Weit vom Undav-Rekord entfernt sind die beiden Superstars, die sich ansonsten so gut wie jede Bestmarke im Weltfußball teilen: Lionel Messi sammelte seine fünfte Torbeteiligung bei einer WM erst in seinem zweiten Turnier 2010 in Südafrika und spielte bis dahin 418 Minuten.

Cristiano brauchte sogar drei Turniere (2006, 2010 und 2014) und 1.105 Minuten, um Undavs aktuelle Scorer-Marke zu erreichen.

Deniz Undav stellte gegen die Elfenbeinküste einen weiteren WM-Rekord ein: Alle seine fünf Torbeteiligungen sammelte Deutschlands Nummer 26 als Einwechselspieler. Fünf Scorerpunkte als Joker in einem Turnier schaffte in der WM-Geschichte nur Kameruns Roger Milla 1990. (sportde)