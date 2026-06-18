UNO-Bericht: 2025 gab es Millionen Opfer von Extremwetter in Afrika

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Der afrikanische Kontinent erwärmt sich nach Angaben der Vereinten Nationen schneller als die Erde im Ganzen.

Dort hätten im vergangenen Jahr extreme Wetterereignisse mindestens 13 Millionen Menschen betroffen, schreibt die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, in ihrem jährlichen UNO-Bericht zum Klima in Afrika. Mehr als 3.000 Menschen seien ums Leben gekommen - etwa bei Überschwemmungen in Nigeria im Mai oder an den Folgen einer Dürre in Ostafrika im vergangenen Jahr.

WMO-Generalsekretärin Saulo sagte, der Bericht verdeutliche die Bedeutung von Frühwarn-Systemen und koordinierten Maßnahmen, die Menschen und ihre Lebensgrundlagen schützen könnten.

Für den UNO-Bericht werden Daten von meteorologischen und hydrologischen Diensten sowie wissenschaftlichen Institutionen zusammengetragen. Das Dokument soll der Politik Entscheidungshilfen bieten.