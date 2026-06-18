Unterirdisches Bad aus dem 17. Jahrhundert in der Altstadt VIDEO

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Das Unterirdische Bad ist ein historisches Architekturdenkmal aus dem frühen 17. Jahrhundert. Es gehört zur Architekturtradition der Schule von Schirwan-Abscheron und war bis 2015 das einzige Bauwerk in der Altstadt (Itschärischähär), das über Jahrhunderte unter der Erde erhalten blieb. Aufgrund seiner Funktionalität gilt es als einzigartiger Architekturkomplex. Stilistisch und in seiner Bauweise weist das Bad große Ähnlichkeiten mit dem Bad „Hadschi Bani“ aus dem 15. Jahrhundert auf. Untersuchungen bestätigten seine Entstehung im frühen 17. Jahrhundert.

Im Zuge von Ausgrabungen im Jahr 2015 wurde der Hauptteil des Komplexes freigelegt und seine architektonische Struktur bestimmt. 2016 begannen nach der Sicherung einsturzgefährdeter Räume im östlichen Teil umfangreiche archäologische Arbeiten.