US-Kongressabgeordneter besucht ANAMA

Baku, 19. Juni, AZERTAC

Der Vorsitzende der Nationalen Agentur für Minenräumung Aserbaidschans (ANAMA), Vugar Suleymanov, hat eine US-Delegation unter der Leitung von Abraham Hamadeh, Mitglied des Repräsentantenhauses, empfangen.

Die US-Delegation wurde über die Aktivitäten von ANAMA, das Minenproblem in Aserbaidschan sowie die Maßnahmen zur Minenräumung informiert.

Zudem tauschten die Seiten Meinungen über Perspektiven der Zusammenarbeit im Bereich der humanitären Minenräumung aus.