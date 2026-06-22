US-Unternehmen prüfen Investitionsprojekte in Aserbaidschan

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Der Exekutivdirektor der Agentur zur Förderung von Exporten und Investitionen Aserbaidschans (AZPROMO), Yusif Abdullayev, traf sich mit einer US-Delegation unter Leitung von Abraham Hamadeh, Mitglied des Repräsentantenhauses.

Yusif Abdullayev informierte die Delegation über das Geschäfts- und Investitionsumfeld in Aserbaidschan, die Mechanismen zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen, die Tätigkeitsbereiche der Agentur sowie über das für September dieses Jahres geplante 2. Aserbaidschanische Internationale Investitionsforum.

Der Exekutivdirektor von AZPROMO hob zudem die Kooperationsmöglichkeiten zwischen beiden Ländern hervor.

Die Seiten erörterten das Transitpotenzial Aserbaidschans, die Beteiligung von US-Unternehmen an Investitionsprojekten im Land, den Transfer von Technologie und Know-how, die Nutzung von Finanzierungsinstrumenten sowie Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäftsbeziehungen.