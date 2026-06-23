USA: Konferenz im Kongress zu Rückkehrrechten und ethnischen Konflikten geplant

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Am 24. Juni soll im US-Kapitol in Washington eine internationale Konferenz unter dem Titel „Das Recht auf Rückkehr und Selbstbestimmung: Doppelmoral und selektive Ansätze“ stattfinden. Organisiert wird die Veranstaltung von der Baku-Initiativgruppe (BIG).

Nach Angaben der Organisatoren wird damit erstmals eine Veranstaltung im US-Kongress durchgeführt, die sich mit der Rückkehr von Aserbaidschanern in ihre historischen Gebiete und dem Thema Vertreibung befasst.

Teilnehmen sollen Experten aus den Bereichen Völkerrecht, Menschenrechte, Minderheitenschutz sowie Vertreter von Zivilgesellschaft und Diaspora-Organisationen. Diskutiert werden unter anderem Fragen des internationalen Rechts, der Aufarbeitung von Vertreibungen sowie der Dokumentation kulturellen Erbes.

Zudem sollen Möglichkeiten erörtert werden, die Thematik im Rahmen von UN-Mechanismen und internationalen Untersuchungsformaten aufzugreifen.