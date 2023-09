Verteidigungsministerium: Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Nachitschewan beschossen

Baku, 2. September, AZERTAC

Am Samstag, dem 2. September gegen 12:58 Uhr Ortszeit haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung des Rayons Julfa der Autonomen Republik Nachitschewan stationiert sind, aus ihren Stellungen, die in Richtung des Bezirks Gafan stationiert sind, unter Beschuss genommen.

Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums hervor.

Die aserbaidschanische Armee hat Gegenmaßnahmen ergriffen, hieß es.