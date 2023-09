Verteidigungsministerium: Aserbaidschanische Stellungen unter Beschuss genommen

Baku, 4. September, AZERTAC

Am Montag, dem 4. September um 07:20 Uhr haben Einheiten der armenischen Streitkräfte die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Ortschaft Yellija des Rayons Kelbadschar stationiert sind, aus Stellungen in Richtung der Siedlung Yukhari Shorzha des Bezirks Basarkechar mit Waffen unterschiedlichen Kalibers unter Beschuss genommen, teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mit.

Aserbaidschanische Armee-Einheiten haben Gegenmaßnahmen in der genannten Richtung ergriffen, hieß es.