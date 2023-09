Verteidigungsministerium: Illegale armenische bewaffnete Abteilungen versuchen, neue Schützengräben in Richtung Chodschawänd auszuheben

Baku, 4. September, AZERTAC

Am Montag, dem 4. September um 11:20 Uhr wurden die Stellungen der aserbaidschanischen Armeeeinheiten, die in Richtung der Siedlung Havusch im Bezirk Scharur der Autonomen Republik Nachitschewan stationiert sind, von den in der entgegengesetzten Richtung stationierten armenischen Armee-Einheiten mit Schusswaffen beschossen, teilte das Verteidigungsministerium AZERTAC mit.

Aserbaidschanische Armee-Einheiten haben Gegenmaßnahmen in der genannten Richtung ergriffen.

Darüber hinaus versuchten illegale armenische bewaffnete Abteilungen auf dem Territorium Aserbaidschans, wo russische Truppen vorübergehend stationiert sind, neue Schützengräben in Richtung Chodschawänd auszuheben. Daraufhin hat die aserbaidschanische Armee geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen.

Auf diese Art und Weise wurde die Durchführung der Arbeiten sofort eingestellt, hieß es.